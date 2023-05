Interne crisis bij onderwijsvakbond AOb voorlopig gesust, reorganisatie van tafel

Het personeel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de directie gaan weer om tafel om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, nu een geplande reorganisatie is geschrapt. Ook een onderzoek naar de sociale veiligheid binnen de organisatie moet weer rust in de tent brengen.

Vorige week kwam naar buiten dat FNV Personeel namens de werknemers van de AOb een brief had gestuurd, waarin het vertrouwen in directeur Christa Compas werd opgezegd en werd gedreigd met acties. De ondernemingsraad liet daarop weten deze vrijdag te vergaderen over het interne conflict.

Volgens de FNV staat de sociale veiligheid binnen de AOb hevig onder druk, is dit meerdere keren aangekaart, ligt er een rapport van de vertrouwenspersoon en is eerder een petitie aangeboden aan het bestuur. Nieuwe afspraken over bijvoorbeeld een plan van aanpak voor de sociale veiligheid zouden ‘absoluut onvoldoende’ zijn.

Een andere splijtzwam was: ondanks dat de ondernemingsraad nog geen advies had gegeven over een voorgenomen reorganisatieplan, zou daar al op worden voorgesorteerd. De voorzitter bevestigde dat destijds.

Actiedreiging van tafel

De actiedreiging is nu toch van tafel gehaald, laat een FNV-woordvoerder vrijdag weten. ,,Vanuit het AOb-bestuur is een brief naar ons gestuurd. Dat schrijven was voor ons aanleiding om geen actie te voeren en de gesprekken te hervatten.” De zegsman laat verdere uitleg over de inhoud van de brief aan de AOb.

In een korte verklaring hierover zegt de directie van de onderwijsvakbond nu: ,,Het reorganisatieplan is van tafel, en er is een onderzoek gestart naar de sociale veiligheid. Verder zijn we in gesprek met de ondernemingsraad en FNV Personeel over hoe we nu verder gaan.”

Volgens ingewijden komt er momenteel dan ook geen motie van wantrouwen richting directeur Christa Compas vanuit de ondernemingsraad van de AOb. De voorzitter van de ondernemingsraad, Hayo Bohlken, bevestigt dat. Hij benadrukt in een reactie via WhatsApp: ,,Afspraak is dat nu het reorganisatieplan volledig van tafel is en er een gedragen onderzoek komt naar de sociale onveiligheid.”

