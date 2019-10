Internationale supersterren in het Rijksmuseum

Als ze vandaag de dag nog hadden geleefd, waren de 17de-eeuwse kunstenaars Rembrandt en Velázquez ontvangen met minstens zoveel applaus en gegil als Mick Jagger, Justin Bieber of Beyoncé. Als echte fans controleren wij regelmatig onze agenda’s en tellen vol ongeduld af: nog een maand te gaan, nog drie weken, nog twee... Dit najaar staan we helemaal vooraan voor het ‘optreden’ van de twee internationale supersterren in de naar hun vernoemde tentoonstelling in het Rijksmuseum.