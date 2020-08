Intens verdriet bij ouders: lichaam van vermiste Dennis (25) gevonden in water

Update / videoEen hartverscheurende schreeuw, gisterenavond van de moeder van de 25-jarige Dennis Schoonhoven, die sinds woensdagochtend werd vermist. Op nog geen tweehonderd meter van de plek in Apeldoorn waar haar zoon het laatst werd gezien, werd een lichaam in het water gevonden.

De Wapenveldse ouders zeiden donderdag al ervan overtuigd te zijn dat hun zoon niet meer in leven is. Dat maakte hun vastberadenheid om hem te vinden er niet kleiner op. ,,We móeten hem vinden’’, zei moeder Maike bij herhaling. De gedachte dat hij ‘ergens’ lag, zonder gevonden te worden, vond ze onverdraaglijk. Zij en haar man wilden hem per se mee naar huis nemen, zei ze. Om hem een waardige rustplaats te kunnen geven.



Gisteren werden ze ze intens geroerd toen bijna vijfhonderd mensen - de meesten volstrekt onbekenden - gehoor gaven aan een oproep om een massale zoekactie te houden. Hartverwarmend, vond ze, dat zoveel mensen hen te hulp schoten.

Volledig scherm Twee dronepiloten met geavanceerde camera's helpen in de zoektocht naar de vermiste Dennis. © Gep Leeflang

Massaal zoeken

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Emotioneel hakte het er echter zo op hen in, dat beide ouders aangaven niet meer lijdzaam te kunnen wachten. Daarom gingen ze ook zelf weer zoeken, na dat zaterdag met z’n tweeën ook al gedaan te hebben. Omdat ieder spoor van Dennis tot dusver ontbrak, kozen ze daarbij ‘op goed geluk’ een beredeneerde plek. Een klompenpad aan de noordkant van Apeldoorn, bij Wenum-Wiesel. Dennis wandelde namelijk graag... ,,Er is nog steeds geen enkele aanwijzing waar hij zou kunnen zijn’’, zuchtte vader Gerard. ,,Dat maakt het zo moeilijk.’’



De massale zoekactie zou daar verandering in moeten brengen. De bijna vijfhonderd vrijwilligers kamden grote delen van Apeldoorn minutieus uit en bij de zoektocht werden ook een drone, quads en een boot ingezet. Stuk voor stuk waren de gelegenheidsspeurders geraakt door het intense verdriet dat de Wapenvelders leden. Bij het coördinatiepunt kregen ze één advies: ,,Zoek alsof het je eigen zoon of broer is.’’ Dennis had ook hún broer of zoon kunnen zijn.

‘Natuurlijk helpen wij’

Dat maakte intens indruk. De Apeldoornse Sanne van den Berg: ,,Dit is zo verschrikkelijk voor zijn ouders, natuurlijk helpen wij.’’ Martine van Ommen uit Heerde: ,,Ik zag die gelukkige foto van Dennis en zijn ouders bij de Apenheul. Dat deed iets met me. Ik heb zelf ook kinderen en had heel erg de behoefte om iets positiefs bij te dragen. Wij hebben niets gevonden, maar ik hoop zo dat hij straks weer terecht is.’’



Maar aan het eind van de middag was er nog steeds geen spoor. Doodmoe en zeer emotioneel vertrok het Wapenveldse echtpaar. Ze zouden nu geestelijke steun zoeken, zei de woordvoerster van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), dat de zoekactie coördineerde.

Volledig scherm Dennis werd gevonden op nog geen halve minuut lopen van de plek waar hij voor het laatst werd gezien. © Pim Velthuizen

Aanknopingspunten

Hoewel CPV-voorzitter Teun Hakvoort de actie wel succesvol noemde, was er feitelijk niet één concrete aanwijzing bijgekomen. Het enige vaststaande feit dateerde al van de dag van zijn verdwijning. Toen werd Dennis gesignaleerd bij de Action-winkel op het Apeldoornse winkelcentrum Anklaar. Dat is dicht bij GGNet, de ggz-instelling waar hij in crisisopvang was. Hij deed er een transactie met zijn pinpas.



Bronnen melden dat hij er spullen kocht die iemand zou kunnen gebruiken om zichzelf van het leven te beroven. Politiewoordvoerster Marèl van Steenbergen kon dat gistermiddag echter niet bevestigen. Ze hoopte dat de gegevens die het Coördinatie Platform Vermissing zou overdragen nuttige aanknopingspunten zou bevatten. ,,Het politieonderzoek gaat sowieso door.’’

Volledig scherm Een speciaal team van politie bergt het lichaam dat bij het Operaplein in Apeldoorn in het water is gevonden © Pim Velthuizen

Halve minuut lopen

Rond 19.00 kwam er - niet meer verwacht - ineens een tip. Er zou een lichaam in het water liggen bij het Operaplein... Dat is de locatie van winkelcentrum Anklaar. Nog geen halve minuut lopen van de Action-winkel waar Dennis voor het laatst werd gesignaleerd. De afzettingslinten die de politie direct aanbracht begonnen daar voor de deur...



Dennis’ ouders werden direct geïnformeerd. Toen ze vanaf de zijkant van het winkelcentrum het lichaam zagen, zakte vader Gerard vertwijfeld op de grond en klonk een hartverscheurende schreeuw uit de mond van moeder Maike. Een lichaam, daar, dat moest hun zoon wel zijn...



Zijn gezicht was vanaf de kant echter niet zichtbaar. De politie meldde vanavond dat het lichaam na de berging zou worden overgebracht naar het ziekenhuis en dat de ouders daar voor een schouw zouden worden uitgenodigd. Nu dat is gebeurd bevestigt de politie het nieuws: de overleden man is Dennis.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.