Inspectie over verdronken Joe: toezicht schoot tekort

Nadat de school alarm had geslagen, werden de jongens snel gevonden in de buurt van de Nederrijn. Medewerkers konden ze echter niet grijpen, omdat ze steeds wegliepen. Tot ontzetting van de aanwezigen liepen Joe en zijn kameraad vervolgens de rivier in. Daarop verdronk Joe. De andere jongen wist naar de overkant te zwemmen. Deze dramatische afloop is de medewerkers niet aan te rekenen, stellen de inspecties.



De Heldringstichting en de Brouwerij hebben na het incident maatregelen genomen om de onderlinge communicatie over toezicht te verbeteren. Wel moesten de inspectiediensten nog een keer optreden om de risico's te beperken. Dat ging om een misverstand, laten beide instellingen in een reactie weten. Inmiddels zouden afdoende maatregelen zijn genomen.



Dat wil niet zeggen dat zich nooit meer incidenten zullen voordoen, benadrukt Sanne Verwaaijen van de Heldringstichting. ,,Nul weglopers is niet haalbaar. Gesloten jeugdzorg is niet gelijk aan een gevangenis.’’