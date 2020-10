'Inspectie onderzoekt diabetesmedicijn van fabrikant Mylan'

Kleine toename aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhuis

28 oktober Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur met 18 toegenomen. Die relatief kleine stijging lijkt te komen doordat veel mensen het ziekenhuis hebben verlaten, want er kwamen de afgelopen 24 uur in totaal wel 370 nieuwe opnames bij. De afgelopen dagen was de stijging van het aantal patiënten hoger.