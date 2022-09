Inspectie legt 39 historische zeilschepen aan de ketting om ontbrekende papieren

Tara werd geraakt door een giek, die afbrak door houtrot. Ondanks protocollen die zijn opgesteld om houtrot te ontdekken, was het hier niet opgemerkt.

De schippers moeten elke 2,5 jaar een nieuw certificaat aanvragen voor de veiligheid van de mast, giek en touwen van de historische zeilschepen. Elke vijf jaar moet er een hoofdcertificaat worden aangevraagd. Bij een eerder dodelijk ongeluk, in 2016, waren de certificaten van het betrokken zeilschip niet in orde. Reden voor de ILT om na het ongeluk in augustus direct een groter onderzoek te doen naar de papieren van de schepen van dezelfde maatschappij.

Protocollen tegen houtrot

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is vorige week al een verkort onderzoek gestart naar de afgebroken giek. Daaruit moet blijken of alle procedures zijn gevolgd en of de protocollen die er zijn om houtrot te ontdekken wel goed zijn. Volgens de Onderzoeksraad moet worden nagegaan in hoeverre er lessen kunnen worden geleerd en wat er nodig is om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen.

De branche-organisatie BBZ leek het vorige week nog niet nodig om de schepen preventief aan de kant te houden. ,,Als er gevaar zou zijn voor het publiek had de Onderzoeksraad direct actie ondernomen", zei voorzitter Paul van Ommen toen nog.

,,Na 2016 bleek dat niet iedereen in de branche dezelfde standaarden hanteerde als het gaat om controles op houtrot. Daarom is aan ons gevraagd om een branche-brede standaard in te stellen en voorlichting te geven. Dat hebben we gedaan, met tientallen cursussen en online beschikbare informatie”, zei Van Ommen. Die eisen liggen niet wettelijk vast, maar als een schipper zich er niet aan houdt heeft hij volgens de branche ‘wel iets uit te leggen’.

De ILT wil deze maand nog met de brancheorganisatie en de keuringsinstanties om de tafel om te kijken wat er mis is gegaan.