Inspectie komt met alarmerende boodschap: basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat

Al eerder stelde de inspectie vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen met een vergelijkbare groep leerlingen, waardoor er ongelijke kansen ontstaan. Al dan niet omdat hun ouders in staat zijn om doelbewust een betere school uit te kiezen. Of doordat leerlingen in het basisonderwijs een lager schooladvies krijgen dan mocht worden verwacht op basis van hun prestaties. En in het afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 leerlingen een hoger schooladvies mis, onder meer omdat door corona de eindtoets niet doorging.



Genoeg redenen volgens inspecteur-generaal Oppers om het onderwijs structureel te renoveren. ,,Eén ding veranderen helpt echt niet. Wat er in de klas gebeurt, wat schoolleiders doen, welke beslissingen bestuurders nemen, wat er landelijk wordt ingebracht en ook welke rol wij zelf als inspectie pakken. Het kan allemaal beter. Ouders hebben het afgelopen jaar met hun neus op hun kinderen gezeten en wij merken dat de urgentie van de problemen nu wordt onderkend. Dat moment is uniek. Daar komt bij dat er plots veel extra geld naar het onderwijs gaat, dus er zijn ook financiële mogelijkheden.”



Concreet wil de inspectie niet dat scholen méér doen, maar dat ze zich juist gaan focussen op wat het belangrijkst is. Daarnaast roept de waakhond het onderwijsveld op om kennis te delen zodat niet iedere school of elk bestuur ‘zelf het wiel aan het uitvinden is’, om leraren en schoolleiders gericht bij te scholen, om aanpakken te kiezen die zich bewezen hebben en om samen te werken met de wetenschap. ‘Zo zorg je voor een duurzame verbetering van het onderwijs’, aldus het Staat van het Onderwijs 2021-rapport.