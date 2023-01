Inspectie keurt nieuw type Intercity goed voor Nederlandse spoor

Het duurt nog even voordat de reiziger ook daadwerkelijk in kan stappen. In de eerste helft van dit jaar gaan de treinen voor het eerst proefrijden met reizigers aan boord op het traject Amsterdam - Rotterdam - Breda. ,,Zodra de eerste trein geleverd is en aan NS is overgedragen door de fabrikant, doorlopen ze opnieuw een testprogramma en daarna kunnen we voor het eerst proefrijden met reizigers. We verwachten voor deze zomer in de dienstregeling te kunnen rijden", aldus programmamanager Maarten Bakker.