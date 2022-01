Inspectie: Een op de tien vuurpijlen en rotjes onveilig en uit de handel

VIDEO Verkeerde waterstan­den en gebrek aan regie: veel ging mis bij aanpak watersnood Limburg

Bij de aanpak van de watersnood in Limburg afgelopen juli ging er zeker de eerste dagen veel mis. Het ontbrak toen aan overzicht, de communicatie was gebrekkig, er werd veel langs elkaar heen gewerkt, ter plaatse moesten snel beslissingen worden genomen bij gebrek aan regie, en prognoses van de waterstanden van met name de Maas waren te optimistisch.

18 januari