Insect is de nieuwe koe

,,We staan waarschijnlijk aan de vooravond van een sterke groei van het gebruik van insecten als productiedier”, schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Volgens Schouten is de insectenkweek milieuvriendelijker dan de traditionele veehouderij, omdat veel minder water, voedsel en land nodig is. Ook is de uitstoot van broeikasgassen flink lager.



Meelwormen en krekels, rijk aan eiwitten, worden nu al verwerkt in vleesvervangers, zoals insectenburgers. Maar vooral in de vorm van veevoer is veel geld te verdienen met insecten. ,,Als je 1 procent van het kippenvoer vervangt door insecten, heb je ongeveer 140.000 ton nodig”, zegt Arnold van Huis, insectenprofessor van de Wageningen Universiteit. ,,Dat geeft aan dat het potentieel enorm is.”