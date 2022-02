Inkomens in de steden uitgediept: met name Syriërs leven in armoede

Sinds vluchtelin­gen­cri­sis van 2015 kwamen niet zoveel asielzoe­kers naar ons land

Sinds de vluchtelingencrisis in 2015 zijn er niet zoveel asielzoekers naar Nederland gekomen als in 2021. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat in de tweede helft van het jaar vooral veel Syriërs deze kant op kwamen. Ook meldde zich een grote groep asielzoekers uit Afghanistan nadat de radicaalislamitische Taliban de macht overnamen in het land.

