Initiatief voor school waar kinderen rondrennen met nepwapens: ‘Willen een wowfactor creëren’

Rijn nadert laagste waterstand ooit

De Rijn bij meetpunt Lobith (eigenlijk bij Tolkamer) staat nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. Dat was op 29 oktober 2018, toen de Rijn zakte naar 6,49 meter boven NAP. Nu staat de rivier op 6,53 meter boven NAP op dezelfde plek. Rijkswaterstaat verwacht dat dit peil de komende dagen verder zakt, want er wordt niet veel regen voorzien in het stroomgebied van de rivier.

16 augustus