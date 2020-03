Ingrijpend besluit OM: alleen zwaarste verdachten worden opgepakt

Dat bevestigt het Parket Generaal van het OM na berichtgeving in NRC. De ingrijpende maatregel is bekendgemaakt op het intranet en geldt in elk geval tot 6 april. Justitie hoopt zo de beperkte capaciteit in de strafrechtketen minder te belasten.



Ook wil justitie ‘de risico’s op verspreiding van het virus en meer in het bijzonder de kans op een uitbraak in de penitentiaire inrichtingen’ beperken.

Geestelijke problemen

Het OM meldt in een reactie aan deze site ‘voorrang te blijven geven aan zaken waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden’. Ook wil justitie blijven optreden als personen in geestelijke problemen verkeren. „Bij verward gedrag dat wijst op gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf of anderen, zullen we zo nodig direct moeten ingrijpen.”

De maatregelen zijn genomen in overleg met de politie. Later op de dag licht het OM deze waarschijnlijk toe in een persbericht.