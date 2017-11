'Ingewanden eruit!' Geert Wilders doet elke maand honderden aangiften van bedreiging

,,Toen ik aangifte over dreigmails deed, ging het om 100 à 200 per jaar. Nu doe ik dat per maand'', zegt de PVV-leider tegen De Telegraaf. Hij zegt te zijn geschrokken toen er behalve naar de mail ook werd gekeken naar wat er aan dreigementen werd geuit op Facebook, Instagram en Twitter. ,,Ik zei: Jezus, het is nog erger dan ik dacht. De smerige grofheid! Mijn ingewanden moeten eruit, mijn familie zou voor de trein worden gelegd."

Waarschuwing

Wilders weet dat aangifte doen belangrijk is, maar weinig uithaalt. ,,Ik geloof dat het gros ermee wegkomt. Ik hoor er bijna nooit wat over'', vertelt de PVV-voorman.



De verwerking ervan bij politie en justitie verloopt moeizaam, maar daarvoor toont Wilders begrip. ,,Ik denk dat je ongeveer een half politiekorps extra nodig hebt om ze allemaal te grijpen."



Vorige week mocht Wilders, naar eigen zeggen, een brief van justitie ontvangen, waarin het proefverlof van een van Wilders' bedreigers werd aangekondigd. ,,Het was een waarschuwing over iemand die vanwege een bedreiging tbs had gekregen.''