'Ingestorte garage Wormerveer had andere vloer dan die in Eindhoven'

update/videoDe parkeergarage die eerder vandaag deels instortte boven een supermarkt in het Noord-Hollandse Wormerveer, had een andere vloer dan de garage in Eindhoven die vorig jaar in elkaar zakte.

Dat zegt Pieter Plass van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding, een adviesbureau dat bedrijven helpt om ervoor te zorgen dat een bouwproject aan alle eisen voldoet. Bij Eindhoven Airport stortte in mei 2017 een in aanbouw zijnde parkeergarage met een zogeheten bollenvloer in.

,,Dit gaat waarschijnlijk om een kanaalplaatvloer", zegt Plass. ,,Dat is niet per definitie een veilige of onveilige vloer. Dat ligt aan het ontwerp en de toepassing. Het is op dit moment onmogelijk om vast te stellen wat er fout is gegaan.''

Bij de instorting van de parkeergarage boven de Dekamarkt in Wormerveer vielen geen doden of gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 'Er is geen verder instortingsgevaar', stelt hij.

,,We hebben het gebied verkend en er zijn geen personen aangetroffen'', aldus de woordvoerder. Of en hoeveel auto's er beschadigd zijn geraakt, kon hij niet zeggen. Ook over de oorzaak van de instorting laat de woordvoerder nog niets los.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, viel op de eerste verdieping. Het gaat om een vloerdeel van 30 bij 12 meter.