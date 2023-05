ING heeft weer eens een storing: problemen met inloggen en betalen via iDeal

Klanten kunnen volgens de bank wel betalen in winkels. Ook kan er contant geld worden opgenomen bij een geldautomaat. ING laat weten dat de oorzaak van de storing wordt onderzocht en dat er gewerkt wordt aan een oplossing.

Afgelopen week had de bank ook uren last van een storing. Op maandag had een deel van de klanten problemen met betalen en geld storten. Ook hadden klanten langer moeite met het inzien van hun spaarrekeningen.