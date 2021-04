Inenting Janssen-vaccin begint morgen, voordelen wegen op tegen de risico’s

Dat kondigde zorgminister Hugo de Jonge zojuist aan tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. ,,Onderaan de streep is Janssen een werkend vaccin, een veilig vaccin. De voordelen wegen op tegen de risico’s. Kortom, prikken”, aldus De Jonge. Hij zegt dat door het hervatten van het prikken met het Janssen-vaccin het vaccinatieprogramma op koers blijft.

Wel zou er een waarschuwing in de productinformatie van het vaccin moeten worden opgenomen, stelt het EMA.

De combinatie van ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes werd in de Verenigde Staten na meer dan 7 miljoen vaccinaties tot nu toe acht keer gemeld. Eén persoon overleed. Alle bijwerkingen traden op bij mensen onder de 60 jaar, voornamelijk vrouwen, binnen drie weken na vaccinatie. Specifieke risicofactoren kan het EMA op basis van het huidige bewijs niet benoemen, meldt de medicijnautoriteit in een persbericht.

Volledig scherm © ANP

Ongebruikelijke plekken

De bloedproppen traden op op ongebruikelijke plekken, zoals in de hersenen, de buik en in slagaders. Dat ging samen met een verlaagd aantal bloedplaatjes en soms bloedingen. De meldingen kwamen erg overeen met de mogelijke bijwerkingen die optraden bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen, meldt het EMA.

Die prik is op dezelfde techniek gebaseerd. Bij AstraZeneca werd de bijwerking in verhouding echter vaker gemeld. Twee weken geleden had het EMA op een totaal van 34 miljoen prikken met AstraZeneca 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose geregistreerd.

,,De getallen bij Janssen zijn wezenlijk anders”, concludeert De Jonge. Er is volgens hem ook geen reden om de strategie te wijzigen en bijvoorbeeld mensen onder de zestig jaar niet meer met Janssen te prikken. ,,We beschikken niet over gegevens om te kunnen zeggen: voor vrouwen, ouderen, of juist jongeren zou dit een gevaar kunnen opleveren. Het gaat om zo'n beperkt aantal gevallen, namelijk 8 uit de VS op basis van zeven miljoen prikken. We kunnen daar dus niet veel uit afleiden”, zegt de minister.

Europese Commissie

Janssen hervat na het oordeel van EMA de levering van coronavaccins aan EU-landen. Het bedrijf herhaalt dat het ‘gecommitteerd blijft aan het leveren van 200 miljoen doses’ aan de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

De Europese Commissie roept EU-landen op door te prikken met het Janssen-vaccin. Ze moeten het positieve oordeel van de Europese toezichthouder volgen, vindt EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). ,,Inentingen redden levens.”

Volledig scherm Het vaccin van Janssen werd in Leiden ontwikkeld onder leiding van Hanneke Schuitemaker. © Janssen/Edwin Weers

Na die constatering werd in Nederland het prikken met AstraZeneca bij 60-minners stilgelegd, omdat de complicatie in die groep relatief vaker leek voor te komen dan bij 60-plussers.

Een mogelijke verklaring voor het optreden van de complicatie is een zeldzame reactie van het immuunsysteem. Die immuunreactie wordt soms ook gezien bij patiënten die behandeld worden met het medicijn heparine, dat gebruikt wordt om bloedstolsels te behandelen of voorkomen.

Als de complicatie optreedt, kunnen ernstige gevolgen door medische hulp worden voorkomen, stelt het EMA. Gevaccineerden moeten onder meer letten op kleine bloeduitstortingen. Andere symptomen zijn kortademigheid, pijn op de borst, een opgezwollen been en neurologische klachten zoals hoofdpijn of wazig zicht, zei Menno Huisman, hoogleraar interne geneeskunde (LUMC) en trombosespecialist, eerder tegenover deze site. ,,Als de artsen er op tijd bij zijn, valt de trombose goed te behandelen met het juiste antistollingsmiddel. (...) Heparine mogen ze juist niet gebruiken.’’

Eerste doses

Vorige week arriveerden de eerste kleine 80.000 doses van het bij Janssen Vaccines in Leiden ontwikkelde vaccin in Nederland en de rest van Europa. Op advies van Amerikaanse gezondheidsautoriteiten aan het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, werd de uitrol van het vaccin in Europa stilgelegd. Ook werd in de Verenigde Staten zelf tijdelijk gestopt met het prikken met Janssen.

De eerste doses waren onder meer gereserveerd voor ziekenhuispersoneel. Het vaccin heeft in tegenstelling tot andere vaccins aan één prik genoeg om bescherming te bieden. Nederland heeft 11,3 miljoen doses van het vaccin besteld.

Drie miljoen prikken worden als het goed is al voor eind juni geleverd. Het vaccin speelt dus een belangrijke rol in de ambitie om iedere volwassene die dat wil voor begin juli in elk geval één inenting te geven. Mocht het kabinet op basis van het oordeel van het EMA besluiten om het vaccin net als bij AstraZeneca alleen nog aan 60-plussers te geven, dan kan die ambitie de prullenbak in.

,,De ernstige bloedstollingsproblemen komen als bijwerking en als waarschuwing in de bijsluiter en productinformatie", stelt voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat namens Nederland een plekje heeft in het bijwerkingencomité van het EMA, in een reactie. ,,Het is nu aan minister De Jonge om te besluiten in hoeverre dit gevolgen heeft voor de vaccinatiecampagne. Op nationaal niveau wegen andere factoren mee bij een besluit: zoals de beschikbaarheid van andere coronavaccins en de epidemiologische situatie in het betreffende land.”