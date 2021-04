Inenten met Janssen-vaccin uitgesteld: ziekenhuispersoneel en GGZ-cliënten moeten wachten

Irritaties lopen opnieuw hoog op bij verhoor kroongetui­ge in Marengo-pro­cres

12 april De gemoederen liepen vanmiddag hoog op tijdens een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Centraal stond de vraag waarom de kroongetuige in januari 2017 besloot over te lopen naar justitie, en hoe betrouwbaar zijn verklaringen zijn.