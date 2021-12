Ineke werd door Nederland vrijgekocht uit gevangenis DDR: ‘Zwarte bladzijde uit mijn leven’

De 78-jarige Ineke Maatkamp wordt niet graag meer herinnerd aan haar ervaringen met de communistische DDR. In 1973 belandde ze in een Oost-Duitse gevangenis, nadat ze een vriend het land probeerde uit te smokkelen met een vervalst paspoort. ,,Het is een zwarte bladzijde uit mijn leven, maar die periode zit voor altijd in mijn geheugen gegrift’', vertelt ze tegen deze site.



Met de bouw van de Berlijnse Muur (1961) werd de laatste vluchtmogelijkheid voor Oost-Duitsers naar het Westen afgesneden. Velen probeerden illegaal de grens over te steken. Ze moesten dat met de dood bekopen of belandden in de gevangenis.