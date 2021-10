Ineens zei Mia dat ze net als ik columnist wil worden

Het is u hopelijk niet ontgaan; deze week vieren we in Nederland de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’, waarmee wordt bedoeld dat alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht en wat dies meer zij, gewoon mogen dromen over de toekomst, zonder dat anderen daar een oordeel over vellen.



Op woensdag mocht onze dochter Mia (5) verkleed naar school komen, in een outfit die past bij haar droombaan. Dat zorgde meteen voor wat verwarring – bij ons. ,,Wat wil je later worden, schat?’’ vroeg ik. ,,Columnist’’, antwoordde ze. Mijn vrouw keek me zorgelijk aan. ,,Zou je niet liever een écht beroep uitkiezen?’’ ,,Nee, ik wil net als papa columnist worden.’’ Mia liep naar de grote boekenkast, wees een roman van mij aan en vertelde dat ze het boek wilde meenemen naar school. Daarna pakte ze een potlood uit een etui en een koptelefoon (‘voor alle vergaderingen’).