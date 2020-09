Ineens staat de koning tussen de verkouden mensen in de teststraat

Of Maaike even mee wil doen aan een persmoment, bij de teststraat in Leiderdorp? Ja hoor, ze vindt het prima. Terwijl ze wacht in haar kleine zwarte auto, ziet ze ineens een veel groter exemplaar opdoemen. He, wie stapt daar uit die Audi? Achter het stuur gaan haar handen in de lucht. Daar is koning Willem-Alexander, nou ja!