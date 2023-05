Ineens bleek arts Freek zélf doodziek te zijn: ‘Slecht nieuws brengen raakt me nu meer’

Afdwalen is er niet bij tijdens een gesprek met Freek van Hout (48) uit Deventer. Hij praat en denkt op topsnelheid. Het maakt hem messcherp in zijn werk als spoedarts in het Deventer Ziekenhuis.



Dat hij zelf iets ernstigs onder de leden kon hebben, kwam lange tijd niet in hem op, ondanks vage klachten. Tegen de tijd dat hij het onder ogen zag, was het bijna te laat.



Bijna, want hij is er weer. Hij is terug in zijn werk met belangrijke extra bagage. Hij weet nu hoe het is om een ernstig zieke patiënt te zijn.