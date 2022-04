Indrukwekkend: 10-jarige Martin uit Oekraïne kent nu al het Wilhelmus en zingt uit volle borst op Koningsdag

Harold Schonewille van muziekschool De Muzen had die ochtend nog wat twijfels. ,,Want na een paar jaar Koningsdag streamen zonder publiek vroeg ik me af of mensen nog wel naar de aubade zouden komen.” Maar op het podium kon hij naar hartenlust meezingen want het was een Oranje een rood-wit-blauwe zee op het plein. ,,Ik denk dat er wel zo'n tweeduizend mensen waren."

Een bijzonder moment was het Wilhelmus dat gezongen werd door de 10-jarige Martin, een jongen uit Oekraïne die nu zo'n vier weken met zijn moeder in Veenendaal woont, ondergebracht bij een gastfamilie. ,,Hij is zelf op het idee gekomen en heeft flink op de tekst geoefend", vertelde zijn moeder na de aubade. Martin zelf was niet al te zenuwachtig over zijn optreden, vertelde hij na afloop. Hij is druk bezig de Nederlandse taal te leren. ,,Ik kan al tot een miljoen tellen in het Nederlands.”

Mooist versierde fiets

Zo veel mensen waren er niet op de Markt maar wel genoeg om het plein te laten galmen bij de vele liedjes waar vanaf het podium ook burgemeester Gert-Jan Kats meezong. Hij was die ochtend al met diverse kinderen te fiets op pad geweest om de vele versierde fietsen te keuren.

De mooist versierde fiets na een onderbreking van drie jaar was deze keer van de 6-jarige Kèren die haar trofee op kwam halen op het podium. Of ze al te veel werk had gehad aan haar tweewieler? ,,Nee hoor.” Maar verguld met haar beker was ze wel.

