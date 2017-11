Inbreker kiest ‘s winters voor kleine gemeentes

Mobiele bendes

Winteruitschieters zijn bijvoorbeeld Bergen in Noord Holland (drie keer zo veel inbraken als in de rest van het jaar), Goeree-Overflakkee (bijna vier keer zo veel) en Staphorst (ruim drie keer zo veel). In de provincie Utrecht wordt met bijna 35.000 inbraken in de winter het vaakst toegeslagen.



Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak van de politie, herkent het beeld dat inbrekers in de donkere maanden extra actief zijn in dunbevolkte gebieden. ,,Het heeft te maken met de trend dat mobiele bendes door het land trekken om inbraken te plegen. Daarnaast houden we inbrekers in de grote steden de laatste vijf jaar extra goed in gaten. Dat dwingt ze hun werkgebied te verleggen.” Ook rondtrekkende dievenbendes uit Oost-Europa en zelfs uit Zuid-Amerika slaan toe in Nederland.