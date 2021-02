In vriesnacht gedumpte jongen in rolstoel zeker van veilige plek in instelling: ‘Daar zijn we ontzettend blij om’

UPDATENiet alleen de naam van de gehandicapte jongen die vorige week in een ijskoude nacht onderkoeld werd gevonden langs een doorgaande weg in Rijswijk is eindelijk bekend bij de politie, hij heeft ook een plek in een instelling.

De ongeveer 20-jarige man, die niet kan praten en zich niet zelfstandig kan bewegen, ligt nog in het ziekenhuis nadat hij onderkoeld werd gevonden vorige week in een vriesnacht. Hij was langs de kant van de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk gezet. Een voorbijganger zag hem zitten, onbekend is hoelang hij er al zat, en alarmeerde de politie.

Nadat de politie maandag bekendmaakte dat de identiteit van de jongeman was achterhaald, kan wethouder Larissa Bentvelzen van Rijswijk naar buiten brengen dat er ook een plek voor hem is gevonden in een instelling waar hij goed wordt opgevangen zodra hij uit het ziekenhuis is. ,,Daar zijn we ontzettend blij om”, zegt Bentvelzen vanavond. Afgelopen weekeinde had ze al een aantal aanbiedingen gekregen van zorginstellingen en ook hartverwarmende reacties van particulieren.

Privacy

Niet duidelijk is of de politie alleen een voornaam van de ernstig gehandicapte man van naar schatting 20 jaar heeft kunnen achterhalen of ook zijn familienaam. Politie en andere betrokkenen willen gezien de privacy van de zeer kwetsbare jongeman verder niets zeggen. Ook niet hoe de politie de identiteit heeft kunnen achterhalen van de jongeman.