In nog geen tien weken tijd sloopte eierstokkanker ‘supergirl’ Annefleur (28): ‘Daar zaten we, met onze overleden dochter’

WIJCHEN - De 28-jarige Annefleur Botteram, Wijchenaar van het Jaar, overleed in december aan eierstokkanker. Haar moeder Maureen vertelt er nu over: een jaar nadat Annefleur na haar eerste diagnose ‘schoon’ werd verklaard. Vol levenslust maakte ze toekomstplannen. Maar in oktober kreeg ze voor de tweede keer eierstokkanker. Na 9,5 week overleed ze.

But I’m a super girl. And super girls just fly. De muziek klinkt in de woonkamer op het moment dat Maureen Botteram (55) vertelt over haar dochter die niet ouder dan 28 jaar mocht worden. Een lied dat op het lijf van Annefleur geschreven is. Vanwege haar hulp in coronatijd was ze afgelopen jaar nog gekozen tot Wijchenaar van het Jaar.

You can tell by the way. She walks that she’s my girl

Annefleur was ambitieus. Ze woonde in Brussel omdat ze tijdens het volgen van Engelse lessen in Miami verliefd werd op een Fransman en met hem besloot in de Belgische hoofdstad samen te wonen. Frans en Nederlands: het beste van twee werelden. Toch stonden ze allebei anders in het leven en gingen ze ieder hun eigen weg.

Annefleur bleef in Brussel wonen en had een verantwoordelijke functie als manager bij hotel Brussels Marriott Hotel Grand Place. Maar ze wilde méér. En voor adviezen, belde ze altijd haar moeder. ,,Ik dacht dat ze wat frustratie over werk wilde uiten, maar ineens zei ze: ‘mam, wat als ik eens op wereldreis zou gaan?’ Ik zei: ‘je hebt nu nog geen verplichtingen, dus doen!’”

You can tell by the way. She talks she woos the world

Ze volgde haar moeders advies op. In 2019 zwierf ze van Canada tot Miami en Mexico. ,,Toen ik later las dat Miami een van de gevaarlijkste steden van de wereld bleek te zijn, kneep ik ’m wel even. Maar ik heb mij nooit zorgen om haar gemaakt. Mijn man Emiel en ik wisten: die Annefleur, die redt zichzelf wel.”

Zo kwam ze op een ander idee: haar ouders zeven maanden later naar Zuid-Amerika laten vliegen en samen een rondreis maken door Patagonië. ,,Emiel kreeg vlak voor de reis een heupblessure waar hij aan geopereerd werd. Lang twijfelde of ik wel in mijn eentje drie weken lang zou gaan. Achteraf gezien ben ik blij dat ik ben gegaan! En wat zág ze er goed uit: sportief, lekker gebruind, uitgerust en levenslustig. Zij had geen rijbewijs, dus ik reed samen met haar in een gehuurde truck over onverharde wegen. Ze vond het geweldig! Ondertussen had ze het over haar toekomst en ze zei graag naar Nederland terug te willen komen.”

Volledig scherm Annefleur Botteram genoot het meest van de natuur. Maureen: ,,Deze foto is gemaakt in Patagonië, Torres del Paine, waar Annefleur en ik samen waren.” © Annefleur Botteram

En dat moest ook wel. Annefleur kreeg flinke buikpijn. Het bleek eierstokkanker. Ze liet één van haar twee eierstokken weghalen. ,,De artsen zeiden: ‘Als je de leeftijd van je moeder had gehad, hadden we je geadviseerd om beide eierstokken weg te halen’.”

When you’re in love. What can be wrong?

In eerste instantie leek dat een goede keuze. Het leven lachte haar tegemoet. Ze leerde haar vriend Joost kennen, pakte een studie op, zocht een bijbaantje, werd ‘Wijchenaar van het jaar’ omdat ze te hulp schoot tijdens corona en haalde haar rijbewijs. In augustus reisde ze met Joost af naar Italië, waar ze wederom last had van flinke buikpijn.