In Nederland kunnen we heel goed hysterisch reageren op de actualiteit

Op winter­sport kon Patrick via GPS zien waar zijn gestolen auto reed; buurman zet achtervol­ging in

‘Buurman, heeft iemand de sleutel van jouw auto? Nee?! Dan wordt- ie nu gestolen’. Dat kreeg Patrick* zondagavond te horen, terwijl hij zelf in het buitenland zat. De bellende buurman zette gelijk de achtervolging in terwijl Patrick op afstand via GPS zijn gestolen auto kon volgen.

1 maart