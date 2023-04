In maart overleden meer mensen dan verwacht, net geen oversterfte

In maart overleden er 1300 mensen meer dan verwacht, meldt het CBS. Er was die maand nét geen sprake van oversterfte.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt pas van oversterfte als er een stuk meer mensen overlijden dan voor die periode verwacht werd. Vorig jaar was dat vaak het geval. Alleen in het begin van het jaar, een week in mei en een week in september was er destijds geen sprake van oversterfte.

Vanaf de tweede helft van januari van dit jaar is het aantal sterfgevallen dusdanig laag dat er sindsdien geen sprake meer is geweest van oversterfte. In maart overleden ongeveer 18.000 mensen. Het aantal sterfgevallen was in alle leeftijdsgroepen verhoogd, maar de aantallen vielen wel nog net binnen de ‘gewoonlijke fluctuaties’ waar het statistiekbureau rekening mee houdt.

Een precieze verklaring voor de vele maanden oversterfte waar vorig jaar sprake van was, is er nog niet. Een deel kan verklaard worden door de coronapandemie en de griep, maar de overheid wil verder onderzoek laten doen naar de sterftecijfers tijdens de pandemie.

Het CBS gaat in verband met het lage aantal coronabesmettingen voortaan de nieuwsberichten over de sterftecijfers per kwartaal publiceren. Het eerstvolgende bericht gaat over het tweede kwartaal van dit jaar en staat gepland voor juli.