In korte tijd veel meer vraag naar stroom: Tennet wil dat meer bedrijven piekuren gaan vermijden

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet onderzoekt of het mogelijk is dat klanten - tegen een vergoeding - op piekmomenten minder stroom gaan gebruiken. Het verzoek aan bedrijven is nu al om energieslurpende apparaten waar mogelijk op andere momenten aan te zetten. Het zijn maatregelen om de stroomvoorziening te garanderen, nu er voor meer dan 40 gigawatt aan potentiële nieuwe aanvragen voor een aansluiting op het stroomnet liggen.

Het aantal nieuwe aanvragen is vergelijkbaar met vijftig keer het vermogen van de stad Amsterdam of vier keer het verbruik van heel Nederland op een normale dag. ,,Dit vraagt steeds meer van het bestaande elektriciteitsnet, dat niet in hetzelfde tempo kan worden uitgebreid”, waarschuwt Tennet.

,,Waar bedrijven eerder aangaven in 2030 van het gas af te willen gaan, zetten ze nu het liefst morgen al die stap”, aldus de organisatie. De hoogspanningsnetbeheerder gaat de komende tien jaar 13 miljard euro investeren om het netwerk te versterken en uit te breiden. ,,De uitbreidingen vinden de komende jaren fasegewijs plaats en leveren bij elkaar een verdubbeling tot verdrievoudiging van de capaciteit op”, aldus de netbeheerder.

Nieuwe wijken in gevaar

Tennet vraagt bedrijven daarom om bijvoorbeeld de boiler wat later aan te zetten of een gemaal wat eerder te laten pompen. Gebeurt dat niet, dan kan het gevolg zijn dat voorzieningen in nieuwe woonwijken of nieuwe bedrijvigheid, niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Energie-Nederland noemt het onderzoek een mooie stap in de goede richting, aldus Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven. ,,Maar we hebben geen tijd te verliezen. Aansluitingen voor nieuwe duurzame productie en elektrificatie mogen niet in de wacht worden gezet. Het is cruciaal dat netten snel worden verzwaard en uitgebreid.”

Van Nieuwenhuizen spreekt verder van één van de grootste uitdagingen voor het slagen van de energietransitie. ,,Voordat de netten zijn aangepast zijn we jaren verder. In de tussentijd moeten we het net slimmer benutten”, aldus de oud-minister.