In hoger beroep twintig jaar cel voor moord op Heidy Goedhart

Justitie eiste op 8 januari achttien jaar cel tegen hem, precies dezelfde straf als de rechtbank in Breda hem in mei 2016 oplegde. Heidy Goedhart werd in december 2010 vermoord in de tuin van haar woning in Kaatsheuvel. Haar man werd al snel aangehouden als verdachte, maar moest uiteindelijk worden vrijgelaten. Toen de politie undercoveragenten inzette, biechtte S. uiteindelijk op dat hij zijn vrouw had vermoord.