In het hele land geen NS-treinen door regionale staking, ook problemen in streekvervoer

‘Kort voordat een trein vertrekt, weten wij pas zeker of een conducteur en machinist de trein gaan laten rijden. Dan staan reizigers al op het perron te wachten. We willen een voorspelbare en betrouwbare reis aanbieden. Daarmee voorkomen we volle perrons, wat zorgt voor onveilige situaties, of dat een reiziger strandt’, schrijft het bedrijf op de eigen site. De NS wil alleen luchthaven Schiphol nog bereikbaar houden per trein.