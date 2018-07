In Hermenzeil liggen nog altijd tien 'criminele boten' te wachten

In jachthaven Hermenzeil, aan de Brabantse Bergsche Maas, liggen nog altijd tien schepen aan de steiger. In de haven bleken criminele activiteiten te worden ondernomen. Nadat de overheid Hermenzeil eind vorig jaar had overgenomen, moest iedereen zijn boot er weghalen. Ondanks diverse oproepen in de media meldden de eigenaren van de tien - soms peperdure - boten zich niet. Het valt niet te achterhalen van wie ze zijn.

Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Geertruidenberg staat daarom achter het pleidooi van de politie Midden-Nederland voor een betere registratie van pleziervaartuigen. Bootgebruik moet uit de anonimiteit worden gehaald, zegt ze. ,,Kijk eens hoe anders het gaat met auto’s. Daar kunnen we met nummerplaatherkenning vrijwel overal zien waar ze rijden. Met een boot kun je nog volledig onder de radar van haven naar haven gaan.''

Motorbende

In Hermenzeil werden volgens de politie drugs en wapens verkocht. Bovendien zouden motorbendeleden de haven als uitvalsbasis gebruiken. Genoeg reden om in 2015 een inval te doen. De vangst was in eerste instantie teleurstellend: een gestolen motorboot en een vat mierenzuur, dat gebruikt wordt voor de productie van synthetische drugs.

De politie-inval werd de doodklap voor de haven, die in het voorjaar van 2016 failliet ging. Maar daarmee was de dreiging niet over. Er meldden zich kopers van wie de politie wist dat ze een criminele achtergrond hadden. Om de jachthaven uit handen te houden van de onderwereld bereidde de gemeente een opmerkelijke actie voor. Samen met de provincie kocht Geertruidenberg in november 2017 de haven op.

Onzichtbaar

De affaire maakte van burgemeester Van Hees een ervaringsdeskundige. Sindsdien neemt ze deel aan een werkgroep die gaat over de aanpak van criminaliteit in jachthavens in heel Nederland. Ze wil graag benadrukken dat er veel goudeerlijke havens bestaan. Toch spelen sommige zaken boeven in de kaart. ,,In veel havens is contante betaling mogelijk. Bovendien is het niet verplicht om te registreren wie er overnacht. Daardoor kun je compleet onzichtbaar blijven.''

Ook het toezicht in havens kan beter worden geregeld, stelt Van Hees. ,,Maak van havenmeesters bijzondere opsporingsambtenaren. Zij zijn degenen die moeten waken over de veiligheid en integriteit in de haven. Nu kan een havenmeester familie zijn van de eigenaar.''