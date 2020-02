In heel Nederland ophokplicht voor pluimvee wegens vogelgriep

Op 31 december was in Oost-Polen een uitbraak met een variant van het ziekteveroorzakende vogelgriepvirus. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in meerdere landen in Midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). Ook zijn er twee dode, besmette wilde vogels gevonden: een in Polen en een in Duitsland vlakbij de Poolse grens. Omdat de meest recente besmetting in Bretzfeld, Duitsland, westelijker is dan eerdere besmettingen, voert het ministerie nu een ophokplicht in. Dit om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken.



Over vier weken komt een deskundigengroep bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. Als er dan geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.