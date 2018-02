In Eersel ontvoerde baby Hannah is terecht

Het baby'tje Hannah is in Duitsland gevonden. Vanmorgen werd het kindje door haar biologische ouders ontvoerd op de parkeerplaats van een Lidl in Eersel. Het zes maanden oude meisje verkeert in goede gezondheid.

Bij de politie was in de loop van de dag een tip binnengekomen dat de auto en de vader gezien waren bij een vakantiepark in Bad Bentheim. In overleg met de Duitse politie werd daarna verder onderzoek verricht bij het park. Hannah en haar ouders bleken daar in een vakantiehuisje te zitten. Duitse agenten hebben de ouders daarop opgepakt. Hun uitlevering aan Nederland zal worden verzocht.

Het meisje, Hannah, was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd en haar ouders werden aangehouden voor mishandeling. Voor het letsel was geen medische oorzaak.

De ouders, beide afkomstig uit het Brabantse Handel, kwamen eerder in het nieuws omdat zij een spoor van oplichting, verduistering en bedreiging veroorzaakten.

De ontvoering

De pleegmoeder van Hannah kwam vanmorgen met het halfjaar oude meisje uit de Lidl op de parkeerplaats aan de Nieuwstraat in Eersel gelopen. Daar werd het meisje met Maxi-Cosi en al door een van haar ouders uit de handen van de verzorgster gegrist. ,,Ik hoorde een ontzettend gekrijs en gegil'', vertelt buurtbewoonster Colette Megens die vanuit haar appartement over de parkeerplaats uitkijkt. ,,Aan de kant waar mensen normaal de parkeerplaats oprijden is hij eruit gepeerd zo hard hij kon.''