In één week 56 kilo goud en 150.000 euro aan cash onderschept op Schiphol

Kilo's aan goud en duizenden euro's cash

De buit van de recherche liegt er niet om. In verschillende gevallen van 3 september tot nu is vaker een groot bedrag aan contant geld gevonden of een behoorlijke hoeveelheid aan goudstaven. In drie zaken wordt er verder onderzoek gedaan. Dat geeft de Koninklijke Marechaussee aan op Facebook. Ze doen uit de doeken hoe ze de spullen bij de verschillende personen aantroffen. De eerste verdachte van deze maand werd op 3 september aangehouden met negen goudstaven op zak en zo’n 8.500 aan contant geld. Beide goederen zaten gewoon in de bagage van de man, die op weg was naar Dubai. Na vragen naar de herkomst van het goud en het geld, pakte de douane de Nederlandse man op , op verdenking van witwassen. Ook in het Enschedese bedrijfspand van de man werd een grote hoeveelheid aan goud gevonden, zo’n 29 kilo. Daarnaast werd er 42.000 euro aangetroffen.

Gebeurt vaker

Drie dagen later was het weer raak, een Italiaan stel had 2 kilo aan goud bij zich. Zij waren op doorreis naar Dubai en konden niet aangeven waar het goud vandaan kwam, dus werden ook zij opgepakt als verdachten van witwassen. En tot slot werd er op 8 september een Turkse man opgepakt die op doorreis was van Chili naar Turkije en zo’n 100.000 euro aan contant geld bij zich had. Ook hij is opgepakt omdat hij geen goede verklaring had waar het geld vandaan kwam.



Naar al deze personen wordt op dit moment onderzoek gedaan. Het is niet voor het eerst dat de Douane en de Koninklijke Marechaussee dit soort vondsten doen. In juni dit jaar werd er een 60-jarige Italiaanse man opgepakt die een koffer met goudstaven bij zich had. En vorig jaar werd een Braziliaanse man aangehouden met 15 kilo aan goudstaven in zijn bagage.