In een paar uur tijd viel er voor een maand regen

Journalist moet passages over AIVD van rechter uit boek halen

18:19 In het kort geding van de AIVD tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk, over enkele passages in zijn nog te verschijnen boek over digitale spionage, heeft de rechter in het voordeel van de inlichtingendienst beslist. Modderkolk moet staatsgeheimen uit het boek schrappen.