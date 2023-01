In dit restaurant betaal je minder als je een maagverkleining hebt gehad: ‘Soms verzin ik dat ik net geluncht heb’

Zoektocht vermiste Christina uit Rijssen gaat door, familie tast in duister: ‘We hebben amper geslapen’

RIJSSEN - De zoektocht naar de 16-jarige Christina uit Rijssen is nog steeds in volle gang. Volgens haar zus Talitha zoekt de politiek in heel Nederland en inmiddels ook in België. „We hebben amper geslapen en zijn constant in contact met de politie.”

9:41