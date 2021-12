In dit land mag je echt alles zeggen, maar niet iedereen hoeft het leuk te vinden

De hele week, van begin tot eind, domineerden de Meilandjes het nieuws. De moeder van het gezelschap, iemand met het hart op de tong van wat ik begrijp, had zich in haar biografie laatdunkend uitgelaten over gesluierde islamitische vrouwen. Dat zorgde voor ophef, commerciële partners zegden de samenwerking met het gezin op en ook dáár ontstond de nodig opschudding over. Ik hoorde mensen roepen: cancel culture! En tot overmaat van ramp kwam ook weer het riedeltje over de vrijheid van meningsuiting tevoorschijn, want die zou in gevaar zijn in ons ooit zo liberale landje.