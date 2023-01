In dit dorp verdwijnt ook de allerlaatste winkel

NS verwijdert adverten­tie van alle perrons na klacht van boerin Mijke

‘1 op de 5 melkkoeien is kreupel, elke stap doet pijn’, stelt Wakker Dier in een advertentie. ,,Maar dit kán niet waar zijn”, zegt Mijke van der Laan uit Kamerik. Ze ging de strijd aan tegen de stichting. En met - gedeeltelijk - succes: de advertentie verdween van alle stations in Nederland.

11 januari