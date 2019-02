In de rij voor gratis liefdestattoo bij Hudson's Bay

VideoWarenhuis Hudson’s Bay ontpopte zich donderdag op de dag van de liefde tot een tattooshop. Ruim 300 liefhebbers hebben een gratis tattoo laten zetten. Voorwaarde was wel dat je voor minimaal 50 euro aan spullen kocht in de winkel.

Hudson's Bay hield de Valentijnsdagactie in alle dertien warenhuizen. Woordvoerder Sjoerd Berveling meldt dat de actie een groot succes is. ,,Het was erg druk, we gingen uit van drie personen per uur. Ruim driehonderd klanten zijn nu een tattoo rijker, er was dus meer dan voldoende belangstelling om een liefdessymbool te laten graveren.’’

Liefdessymbolen

Een afbeelding van een roos, een anker, een zwoel gefluisterd ‘je t’aime’, of ‘love’ – werden in het kader van de actie ‘Scoor je gratis tattoo’ in de huid gegraveerd. Dat werd gedaan door een professionele tattoeëerder, die in de winkel aanwezig was. In totaal kon er worden gekozen uit een twintigtal verschillende afbeeldingen. Hudson’s Bay heeft er een contract voor afgesloten met het bedrijf Ink District Amsterdam.

Volledig scherm De symbolen waaruit gekozen kon worden. © Hudson's Bay

Berveling: ,,Wat is er leuker dan op de Dag van de Liefde jouw liefde te laten vereeuwigen door een tattoo te laten zetten? En dat ook nog eens gratis.” Er waren wel beperkingen. Wie de aanmoediging ‘kiss here’ getattoeëerd denkt te kunnen krijgen op een intieme plek , kwam bedrogen uit. En een zwaluw die zich nestelt in het pigment van de vrouwenborst, kon al evenmin. ‘Kiss here’ en de zwaluw behoorden tot de mogelijkheden, maar dan alleen op de arm, of bovenkant van de rug. Dat waren in principe de twee plekken waar klanten van Hudson’s Bay hun gratis tattoo gezet konden krijgen.

Hartje

In Enschede was er volop belangstelling voor de Valentijnsdagactie. Tientallen mensen lieten een liefdestattoo zetten. Daar was Tamara Wip er één van. De 26-jarige Enschedese liet een subtiel hartje op haar arm zetten en is blij met het resultaat. Het hartje is overigens niet haar eerste tatoeage.

Of Hudson's Bay gezien het succes snel een nieuwe tattoo-actie houdt, is volgens woordvoerder Berveling nog niet bekend. ,,Maar het zal zeker worden besproken, we zijn blij dat dit wel werkt.’’

Volledig scherm Tamara Wip is blij met haar hartje. © Aileen Slot

Volledig scherm Ook Elkie uit Den Bosch heeft een tattoo laten zetten in het warenhuis. © Olaf Smit