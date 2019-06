In coma geslagen Younes ‘knippert met ogen nu schedel is teruggezet’

Derde crystal methlab met Mexicanen opgerold in korte tijd, net over de grens in Wuustwezel

12:55 Wéér is een crystal meth-laboratorium met Mexicanen opgerold. Het drugslab stond in Wuustwezel, pal naast de Nederlandse grens. Het is het derde ‘Mexicaanse’ lab dat in korte tijd is aangetroffen in de Lage Landen.