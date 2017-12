Gradda Meekers (81) uit Overvecht lag vannacht net een uurtje te slapen toen ze wakker werd van een harde klap op haar been. Althans, ze dácht dat ze een tik had gekregen, maar het bleek een verdwaalde kogel van de straat die haar slaapkamer binnenvloog en haar bovenbeen doorboorde. „Ik was even helemaal de kluts kwijt.”

De kogel was een van de ruim twintig kogels die op de Japuradreef en Costaricadreef werden afgevuurd door twee mannen in een auto, die probeerden twee mannen in een andere auto te liquideren.

Terwijl de vluchtende mannen de hoek omsloegen, werden ze onder vuur genomen door hun achtervolgers. De kogels gingen gewoon rechtdoor. Een van de kogels sloeg in onder de vensterbank van het slaapkamerraam van Gradda Meekers op de eerste verdieping, de andere vloog door het dubbelglas. Dat glas brak de baan van de kogel, die over Gradda’s man Boudewijn van der Kroef heen naar beneden schoot, zijn vrouw naast hem in haar been raakte en daar vervolgens dwars doorheen schoot.

Sieraad vermorzeld

Achter Gradda Meekers is de kogel ook nog tegen een sieradenrekje geslagen dat aan de muur aan de andere kant van de slaapkamer hangt. Op het nachtkastje ligt een vermorzeld sieraad als stille getuige. Of de kogel eerst de muur en daarna Meekers heeft geraakt of andersom, is nog niet duidelijk.

Gradda Meekers met aan haar ziekenhuisbed (v.l.n.r.) haar zoon Eugène, kleindochter Bodine en haar man Boudewijn van der Kroef.

Meekers schrok in eerste instantie wakker van het lawaai op straat. Daarna voelde ze de klap. „Ik dacht dat er iemand in de slaapkamer was binnengedrongen”, zegt ze in haar ziekenhuisbed. „Maar Boudwijn zei dat er geschoten was. Ik vroeg: ‘Staat die man hier nog binnen dan?’ Maar de kogels kwamen dus van de straat.”

Meekers stond op en voelde hoe er ‘iets kouds’ langs haar been stroomde. „Ik bloedde als een rund. Mijn man belde 112 en binnen een kwartier stond mijn slaapkamer vol met politiemensen en ambulancebroeders. We mochten niets meer aanraken.”

Vleeswond

Het gaat inmiddels alweer een stuk beter met Gradda. Ze blijft nog een nachtje in het ziekenhuis, maar mag morgen weer naar huis. „Het is maar een vleeswond, maar het bleef vandaag maar bloeden. Verder gaat het goed hoor.’’

Ze is uiteraard wel flink geschrokken. „We wonen hier nu 46 jaar, ik heb nog nooit iets geks meegemaakt. Ik weet niet wat het straks met me doet als ik weer thuis ben, dat moet ik nog ontdekken. Maar als ik voor het eerst weer in mijn bed stap, zal dat wel even een raar gevoel zijn.”

„Je ziet het, je hoeft niet eens in een hachelijke situatie verzeild te raken om beschoten te worden”, zegt haar zoon Eugène. „Als je gewoon in je bed ligt kun je door rondvliegende kogels worden geraakt. Je bent nergens meer veilig, dat is het verhaal. Dat is wel heel kwalijk.” Even verderop in de straat vond een andere bewoner ook een kogel in zijn badkamer.

Liquidatie

Het is al een paar keer eerder voorgekomen dat kogels woningen binnenvliegen die bedoeld waren voor de opponent van een crimineel. In mei 2015 werd in Amsterdam een man op straat doodgeschoten en vlogen er kogels door een passerende tram. Bij de liquidatie vorig jaar juli van Ranko Skekic op straat in Overvecht vlogen de kogels ook al door een woonkamerraam op de eerste verdieping.

Ria van Schaik (80), die al vanaf 1970 aan de Portoricodreef woont, slaat haar handen voor haar mond als ze hoort dat haar buurvrouw van enkele deuren verderop bij de schietpartij van de nacht ervoor gewond is geraakt. „Dat meen je niet! Ik vind het al niet zo prettig meer hier, maar nu schrik ik helemaal. Wat erg.”