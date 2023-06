‘In Almere wil je niet dood gevonden worden’, toch? ‘Stad is hartstikke groen en verrassend’

Geschokte reacties na demonenuit­drij­vin­gen bij kinderen: 'Meisje denkt dat ze duivel in zich heeft’

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond pleit voor onderzoek naar de omvang en schadelijkheid van demonenuitdrijvingen bij kinderen. Aanleiding is de onlangs gehouden Revival is now-avond van ‘apostel’ Kathryn Krick in Rotterdam waarbij kinderen op het podium werden ‘genezen’ van autisme. D66-kamerlid Rens Raemakers wil opheldering van de staatssecretaris over gebedsgenezingsdiensten.