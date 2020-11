In alle kabinetten-Rutte is er geen biet veranderd, laat staan dat er kansrijke pogingen zijn gedaan

Mike (26) doorbreekt taboe met co­ming-out bij zijn voetbal­team: ‘Ik wil een voorbeeld zijn’

15:42 Mannenvoetbal en homo-acceptatie lijken twee zaken die nog steeds niet hand in hand gaan. Mike Gerritsen (26) uit Deventer wil het tegendeel bewijzen. Hij vertelde zondag zijn familie en vrienden dat hij homoseksueel is. En bracht zijn teamgenoten bij voetbalclub SV Helios op de hoogte. Op Twitter gooide hij maandagavond zijn verhaal de wereld in, hopend de deur voor veel meer andere voetballers open te zetten.