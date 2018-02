In 3 uur en 15 minuten met trein naar Londen duurt nog tot 2020

Ook de Nederlandse Spoorwegen lijken zich nog niet neer te leggen bij twee jaar later rechtstreeks naar hartje Londen. ,,Wij zijn in april klaar met voorbereiden. En we hebben er zin in'', verklaart NS-zegsman Ton Boon.



Vermoedelijk rijden de treinen dan al wel rechtstreeks naar Londen, maar moeten reizigers op de heenweg in Brussel uitstappen voor grens- en paspoortcontrole. ,,In een tijdsgewricht van terreurdreiging en migratiestromen hechten de betrokken landen aan grenscontroles, waardoor dit proces tijd kost'', beaamt woordvoerder van Justitie en Veiligheid Lennart Wegewijs.



Op de terugweg is de controle in Londen verricht en zou het dan niet meer nodig zijn om in Brussel uit te stappen, omdat reizigers zich dan al in een Schengenland bevinden.



Uit onderzoek van het AD naar de hogesnelheidslijn bleek eerder ook al dat van de vijf beloftes die NS in 2013 deed over de hogesnelheidslijn, er maar één is nagekomen. Duizenden reizigers doen langer over hun treinreis en moeten vaker overstappen. Oorspronkelijk had de rechtstreekse treinverbinding met Londen er al in december 2016 moeten zijn. Siemens leverde de supersonische E320 - vernoemd naar de maximumsnelheid van 320 kilometer per uur - te laat door softwareproblemen. Inmiddels wordt er met die treinen wel getest.