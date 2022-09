Immense beveiligingsoperatie tijdens eerste Prinsjesdag van prinses Amalia

Haar man ging snel geboorte­kaart­jes op de bus doen, maar kwam nooit meer terug

Nadja Ensink-Teich belandt in een onbeschrijfelijke nachtmerrie als haar man even snel geboortekaartjes op de bus wil doen. Hij komt nooit meer terug. Hun dochter Fleur is dan elf dagen oud. Op straat steekt een verwarde man Zwollenaar Jeroen Ensink voor de deur van zijn huis ‘uit het niets’ dood. ,,Ik leef veel voller dan voor Jeroens dood. Ik waardeer dingen veel meer.”

18 september