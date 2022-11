Illegaal vuurwerk zit vuurwerkhandelaren dwars: ‘Hoe komen die jongens aan die spullen?’

LEES TERUG | Sinter­klaas is aangekomen in Nederland

Sinterklaas is weer in het land! Het was nog even spannend, maar alles is goed gekomen. Sinterklaas en de pieten zijn met het privévliegtuig naar Nederland gevlogen en daar op een nieuwe stoomboot gestapt. In Hellevoetsluis werden ze opgewacht door duizenden enthousiaste kinderen en hun ouders.

12 november