Ik zie de dubieuze dokters met hun walgelijke bemiddelaars al panikeren om zoveel negatieve publiciteit

Stille tocht voor doodgescho­ten Ayla (27): ‘Ze was alleen verliefd’

30 mei Zo’n zestig mensen liepen vanavond mee met de stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes die twee weken geleden werd beschoten in Amsterdam en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. Familie, vrienden en buurtgenoten waren gekleed in de kleuren zwart en wit, sommigen droegen kleding met haar foto en naam.