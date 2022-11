Ik zat in de eerste coupé waar vijf doden vielen, overal lag glas, ik rook de weeë geur van bloed

Delano had betaalde seks op parkeer­plaat­sen: ‘Dan zag ik op de achterbank kinderboek­jes liggen...’

Payboys worden ze genoemd. Jongens die hun geld in de prostitutie verdienen, in een donkere wereld die zich afspeelt in hotels, parken en op achterbanken van auto’s. Dit is het openhartige verhaal van payboy Delano (24), die hoopt lotgenoten een zetje te geven om uit het wereldje te stappen.

