Ik zag zelden nieuws zo schizofreen van karakter veranderen

Het bericht over de ‘deportatie’ van journaliste Ans Boersma was amper ingedaald, of het CDA en D66 hadden al op hoge poten Kamervragen gesteld, die door Sjoerd Sjoerdsma op Twitter nog eens populistisch werden vergezeld van een stoer tweetje.



Hij schreef: ‘Volstrekt onacceptabel dat Turkije opnieuw een Nederlandse journalist de mond wil snoeren! Minister Blok moet de Turkse ambassadeur op het matje roepen.’



Het tekent de gretigheid van onze parlementariërs en journalisten om maar altijd de eerste te willen zijn: het maakt niet uit of alle feiten op tafel liggen. Wat het Kamerlid wel wist: een j’accuse aan het adres van Turkije scoort altijd, de details komen later wel.



Het zat toch anders.



Ik heb zelden een nieuwsfeit zo schizofreen van karakter zien veranderen.